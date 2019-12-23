2019/12/23 | 23:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏كتب الدكتور فاضل الحمداني عن خسارة نادي الشرطة العراقي أمام الشباب السعودي: مهزلة كروية بطلها لاعبي منتخب العراق الشرطاوي الذي وصلت تكلفة تشكيل الفريق أكثر من مليار دينار عراقي !!!!!! مهزلة كروية بطلها لاعبي منتخب العراق الشرطاوي الذي وصلت تكلفة تشكيل الفريق أكثر من مليار دينار عراقي !!!!!! https://t.co/rBXgDkIFTv — Dr.Fadhel Alhamdani (@FadhelAlhamdani) December […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهزلة كروية.. فاضل الحمداني) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهزلة كروية.. فاضل الحمداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).