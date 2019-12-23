حسن عجمي - بنية العقل وفشل الثورات وسُبُل نجاحها

2019/12/23 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_عجمي بنية العقل العربي السائدة اليوم سبب فشل الثورات العربية وفشل العرب في التحوّل إلى الديمقراطية والمشاركة في إنتاج علوم ومذاهب فكرية و أدبية و فنية معاصرة.بنية العقل العربي كما هي اليوم تُحتِّم أيضاً نشوء الفِتَن والصراعات والحروب بدلاً من المشاركة في بناء الحضارة والسلام.......

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