2019/12/23 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #حسن_عجمي بنية العقل العربي السائدة اليوم سبب فشل الثورات العربية وفشل العرب في التحوّل إلى الديمقراطية والمشاركة في إنتاج علوم ومذاهب فكرية و أدبية و فنية معاصرة.
بنية العقل العربي كما هي اليوم تُحتِّم أيضاً نشوء الفِتَن والصراعات والحروب بدلاً من المشاركة في بناء الحضارة والسلام.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حسن عجمي - بنية العقل وفشل الثورات وسُبُل نجاحها) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بنية العقل العربي كما هي اليوم تُحتِّم أيضاً نشوء الفِتَن والصراعات والحروب بدلاً من المشاركة في بناء الحضارة والسلام.
......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حسن عجمي - بنية العقل وفشل الثورات وسُبُل نجاحها) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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