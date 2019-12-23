2019/12/23 | 23:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

قالت النائبة عن تحالف البناء، عالية نصيف، اليوم الاثنين، ان "رئيس الجمهورية يتحمل الحنث بالمين".

واضافت نصيف في تصريح لـ"العهد"، ان "صالح يتحمل

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