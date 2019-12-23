السهلاني: القوى الكردية تذهب باتجاه الدائرة الواحدة في قانون الانتخابات

2019/12/23 | 23:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

كشف عضو كتلة بدر النيابية، وليد السهلاني، اليوم الاثنين، ان "المادة 15 هي التي عليها الخلاف الرئيسي في البرلمان".

وقال السهلاني لـ"العهد"، ان

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