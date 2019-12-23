الحكمة: لن نرشح عبطان لرئاسة الوزراء

2019/12/23 | 23:57 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية:نفى القيادي في تيار الحكمة علي الجوراني، الاثنين، ترشيح الحكمة للقيادي السابق فيه عبد عبطان لمنصب رئاسة مجلس الوزراء ، مبينا ان تياره كان جزءا من الاجتماعات...

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