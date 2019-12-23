الكناني لـ(دجلة): برهم صالح يريد تطبيق المادة 81 ليحل بديلا عن عبدالمهدي

2019/12/23 | 23:57 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن كتلة صادقون احمد الكناني ،اليوم الاثنين، ان رئيس الجمهورية برهم صالح يريد تطبيق المادة 81 لكي يحل بديلاً عن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي.وبين الكناني...

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