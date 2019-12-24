تونس.. الجملي يضع الأحزاب خلفه ويتجه لحكومة كفاءات

2019/12/24 | 00:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلّف، الحبيب الجملي، أنه قرر تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب السياسية في البلاد.

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