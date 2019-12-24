واشنطن: الحكم في قضية خاشقجي خطوة مهمة تحتاج للمزيد من الشفافية

2019/12/24 | 00:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اعتبرت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، إن حكم القضاء السعودي على خمسة سعوديين بالإعدام بتهمة قتل الصحافي جمال خاشقجي "خطوة مهمة".

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