بالصورة.. اربع مدارس بمبنى واحد “متهالك” في أغنى محافظة عراقية

2019/12/24 | 00:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر اربع مدارس في بناية واحدة متهالكة في محافظة البصرة، والتي تعتبر اغنى محافظة عراقية بسبب امتلاكها مخزونات نفطية وموانئ ومقومات اقتصادية.محافظة #البصرة قضاءالهارثة / منطقة اللطيفاربع مدارس أبتدائية في بناية واحدة متهالكة ..هذا حال #العراق العظيم pic.twitter.com/n49CsYWH7B — mostafa Alraad مصطفى الرعد (@mostafa_Alraad) December 23, […]

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