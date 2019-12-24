اشتداد المأزق السياسي حول الحكومة وقانون الانتخابات والتظاهرات أكثر اتساعاً في العراق

2019/12/24 | 00:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬وعامر‭ ‬طويريجي‭ ‬ تعمق‭ ‬المأزق‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬حول‭ ‬اختيار‭ ‬رئيس‭ ‬جديد‭ ‬للحكومة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وبشأن‭ ‬اقرار‭ ‬قانون‭ ‬الانتخابات‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬حيث‭ ‬تجدد‭ ‬الخلاف‭ ‬البرلماني‭ ‬حول‭ ‬الفقرتين‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬والسادسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬فيما‭ ‬قرر‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬تأجيل‭ ‬الجلسة‭ ‬يوما‭ ‬واحدا‭ ‬لحين‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التوافق‭ ‬حول‭ ‬الية‭ ‬احتساب‭ ‬الاصوات‭ ‬وهو‭ […]

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