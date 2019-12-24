ثلاثة أحداث هزّت العراق

2019/12/24 | 00:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ثلاثة‭ ‬أحداث‭ ‬كبرى‭ ‬ومفصلية‭ ‬طبعت‭ ‬تاريخ‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬ستة‭ ‬عشر‭ ‬عاماً‭ ‬،‭ ‬لايمكن‭ ‬لمَن‭ ‬سيكتب‭ ‬تاريخ‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬إلاّ‭ ‬التوقف‭ ‬عندها‭ ‬والاستقصاء‭ ‬والتأمل‭ .‬ الحدث‭ ‬العظيم‭ ‬الاول‭ ‬هو‭ ‬الاحتلال‭ ‬الامريكي‭ ‬للعراق‭ ‬العام‭ ‬‮٢٠٠٣‬‭ ‬في‭ ‬سابقة‭ ‬لم‭ ‬تواجهها‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬منذ‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭ ‬،‭ ‬يوم‭ ‬كان‭ ‬النازي‭ […]

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