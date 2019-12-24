الجزائر تفقد قبضتها الفولاذية برحيل أحمد قايد صالح

2019/12/24 | 00:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجزائر‭- ‬الزمان‭ : ‬خسرت‭ ‬الجزائر‭ ‬القبضة‭ ‬الفولاذية‭ ‬لها‭ ‬اعواماً‭ ‬طويلة‭ ‬،فيما‭ ‬قال‭ ‬جزائريون‭ ‬ان‭ ‬احمد‭ ‬قايد‭ ‬صالح‭ ‬الذي‭ ‬رحل‭ ‬بسكتة‭ ‬قلبية‭ ‬امس‭ ‬من‭ ‬جيل‭ ‬جبهة‭ ‬التحرير‭ ‬ورمز‭ ‬وطني‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬الجزائر‭ ‬لابد‭ ‬ان‭ ‬تتجه‭ ‬لمرحلتها‭ ‬المدنية‭ . ‬وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الأركان‭ ‬الجزائري‭ ‬الفريق‭ ‬أحمد‭ ‬قايد‭ ‬صالح‭ ‬‭(‬79‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬الذي‭ ‬أعلنت‭ ‬وفاته‭ ‬الإثنين‭ ‬بسكتة‭ ‬قلبية،‭ ‬الحاكم‭ […]

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