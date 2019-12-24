أحمد صبحى منصور - القاموس القرآنى : ( يومئذ )

2019/12/24 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور مقدمة 1 ـ ( الزمن ) معضلة كبرى فى هذا العالم المادى ، وبلا شك فى عوالم البرزخ فى الست أرضين وفى السبع سماوات .قال جل وعلا : ( اللَّـهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ عَلَىٰ-;- كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّـهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿-;-١-;-٢-;-﴾-;- الطلاق ) .2 ......

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