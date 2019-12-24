2019/12/24 | 00:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بان "المتظاهرين في منطقة الحسينية شرقي العاصمة بغداد اعلنوا العصيان المدني.

وقال المصدر لـ"العهد نيوز"، ان "المتظاهرين اعلنوا العصيان

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