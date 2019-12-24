قانوني: النص الدستوري لن يعالج الواقع اذا اخفق رئيس الجمهورية باختيار مرشح للحكومة

2019/12/24 | 00:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

كشف، الخبير القانوني، علي التميمي، امس الاثنين، أن "حكومة عادل عبد المهدي ستستمر بتصريف الأعمال حتى انتهاء المدة الدستورية البالغة 30 يوميا

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