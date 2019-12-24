2019/12/24 | 00:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قوته 6 درجات وقع قبالة إقليم كولومبيا البريطانية على الساحل الغربي لكندا اليوم الاثنين.

وكان الزلزال ضحلا للغاية ووقع على مسافة 170 كيلومترا غربي بورت هاردي).

في يوليو/ تموز الماضي ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا شدته 6.5 درجة ضرب شمال غرب جزيرة فانكوفر الكندية.

ولم تشر هيئة المسح الجيولوجي إلى ظهور أمواج مد عاتية من جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة الكندية آنذاك.

وذكرت مصادر إعلامية أن لا خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال الذي حصل على عمق عشرة كيلومترات ويبعد 225 كيلومترا شمال غرب بورت هاردي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 6 درجات في كندا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال بقوة 6 درجات في كندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).