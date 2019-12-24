عاجل: مصادر: البناء سيقدم مرشحه لرئاسة الحكومة غدا

2019/12/24 | 00:28 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية:كشف مصدر مطلع في تحالف البناء، الاثنين، عن تفاصيل اجتماعه الاخير للتوافق على شخصية رئيس الوزراء المقبل، مبينا ان التحالف تراجع عن ترشيح قصي السهيل تلبية...

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