الفيلي لـ(دجلة): الاحزاب فشلت بترشيح رئيس وزراء بسبب الرفض الشعبي

2019/12/24 | 00:28 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المحلل السياسي عصام الفيلي ،اليوم الثلاثاء، ان الاحزاب والكتل فشلت بترشيح رئيس وزراء بديل بسبب الرفض الشعبي.وقال الفيلي في حديثه لدجلة، ان رئيس الجمهورية برهم صالح...

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