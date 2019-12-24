الصين: المحاولات الأمريكية لتشويه سمعتنا تضر باستقرار العالم‎

2019/12/24 | 00:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال "وانغ يي" وزير الخارجية الصيني الإثنين, إن القيود التجارية والاقتصادية والعلمية التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين ومحاولاتها لتشويه سمعتها والنيل من سيادتها "تضر بالاستقرار والتنمية العالميين".

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