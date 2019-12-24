2019/12/24 | 00:39 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {دولية: الفرات نيوز} قال "وانغ يي" وزير الخارجية الصيني الإثنين, إن القيود التجارية والاقتصادية والعلمية التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين ومحاولاتها لتشويه سمعتها والنيل من سيادتها "تضر بالاستقرار والتنمية العالميين".
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين: المحاولات الأمريكية لتشويه سمعتنا تضر باستقرار العالم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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