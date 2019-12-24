الاتحاد الإيطالي يصدم يوفنتوس

2019/12/24 | 00:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الاثنين، إيقاف الأوروغواياني رودريغو بينتانكور، لاعب يوفنتوس 3 مباريات بعد طرده أمام لاتسيو، في مباراة كأس السوبر الإيطالي، التي أقيمت أمس الأحد، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض.

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