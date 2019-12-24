العدل تناقش قوانين وتعليمات وضوابط مع حكومة كردستان

2019/12/24 | 00:40 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

ناقش وزير العدل فاروق أمين الشواني، أمس الاثنين، سلسلة القوانين النافذة والتعليمات والضوابط الصادرة مع حكومة اقليم كردستان .

وذكرت وزارة العدل، في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه، ان الشواني "ترأس اجتماعا مع حكومة إقليم كردستان حضره المدراء العامون في الوزارة، وبحث فيه سبل التعاون المشترك بين الدوائر العدلية وسلسلة مناقشات بشأن القوانين النافذة والتعليمات والضوابط الصادرة التي من شأنها تسهيل عمل الدوائر للتنسيق مع الإقليم لإعداد ورش عمل للاستفادة من الخبرات ما بين الطرفين".

يشار إلى أن وفد إقليم كردستان ضم عددا من المدراء من الدوائر العدلية في (اربيل والسليمانية ودهوك) الذين ثبتوا تقديم الرؤى المشتركة لتنظيم العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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