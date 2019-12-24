العمل تطالب بتعزيز ملاكاتها الادارية والفنية

2019/12/24 | 00:40 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

طالبت وزارة العملِ والشؤون الاجتماعية، أمس الاثنين، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتعزيز هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بالملاكات الإدارية والفنية.

وقال مصدر في الوزارة، في تصريح صحفي: إن "الهيئة بحاجة إلى تعزيزات من الملاكات الإدارية والفنية في بغداد والمحافظات، من أجل ضمان انسيابية تقديم أفضل الخدمات لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين".

وأضاف، أن "تطبيق القانون الخاص بالهيئة، المرقم (38) لسنة 2013، يتطلب توفير الملاكات الإضافية والكافية، لإنجاز جميع ما يخص هذه الفئات الإنسانية في المجتمع".

وأشار إلى أن "قانون الهيئة شبه معطّل، ولم يقدم المستوى المطلوب تجاه شريحة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، سوى تقديم خدمة المعيل المتفرغ، بينما يحتوي القانون على الكثير من الخدمات التي تعجز عن تقديمها الهيئة".

وبين، أن "الهيئة نفسها لا تمتلك بناية خاصة ومؤهلة بها، باستطاعتها توفير الخدمات اللائقة لمراجعيها من المعاقين، وأن أغلب دوائرها ومستوصفاتها الصحية، تستولي عليها الأحزاب"، مشيراً إلى أن "هذه الأحزاب ترفض إخلاء المواقع وتسليمها إلى الهيئة بموجب القانون وتوصيات أمانة مجلس الوزراء".

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