تركيا تعزز نفوذها في البحر المتوسط

2019/12/24 | 00:40 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اسطنبول / فراس سعدون

بينما كان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يشارك، مساء امس الاول الأحد، في حفل إنزال غواصة محلية الصنع إلى مياه ولاية كوجايلي المطلة على بحر مرمرة والبحر الأسود؛ تحدث إلى جانب وزير الدفاع، خلوصي أكار، عن مضي أنقرة في تعزيز خطواتها داخل ليبيا، كما في سوريا، الدولتين المشرفتين على البحر الأبيض المتوسط، لحماية مصالح تركيا في البحر من تحالف دول أخرى تشاركها مياهه.

وقال إردوغان: إن تركيا لن تتراجع عن مذكرة التفاهم العسكري والأمني مع ليبيا.

وصدّق البرلمان التركي، المذكرة الموقعة في 27 تشرين الثاني الماضي باسطنبول، بين الحكومة التركية برئاسة اردوغان، وحكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج، بعدما صدّق، في الخامس من هذا الشهر، مذكرة ثانية، وقعها الجانبان في الوقت نفسه، لتحديد مناطق النفوذ في البحر المتوسط.

وتتيح مذكرة التفاهم العسكري والأمني لتركيا إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، وتقديم المساعدات العسكرية المختلفة لحكومة السراج المعترف بها دوليا، والتي تخوض صراعا داخليا مع حكومة المشير خليفة حفتر المدعومة من روسيا وخصوم تركيا في المنطقة العربية.

وتحدث أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي (قوات حفتر)، في تسجيل تلفزيوني، بعد حديثه عن احتجاز سفينة ترفع علم غرينادا ويقودها طاقم تركي، عن رصد طائرة مدنية، من طراز بوينغ، وهي تنقل عتادا عسكريا من اسطنبول إلى الأراضي الليبية، مهددا باستهداف أي طائرات مدنية تنقل الأسلحة أو الأعتدة إلى ليبيا.

وفي ما يشبه الرد على هذا الحديث أكد الرئيس التركي العمل على تقديم المزيد من الدعم والمساعدات العسكرية لحكومة الوفاق الليبية متى ما اقتضت الضرورة ذلك.

وأوضح “سندرس إمكانات تعزيز البعد العسكري لهذه المساعدات برا وبحرا وجوا إذا لزم الأمر”، مؤكدا أن “تركيا لن تتراجع بالتأكيد عن خطواتها في سوريا، ولا عن مذكرة التفاهم مع ليبيا”.

واتهم الرئيس التركي اليونان والدول الداعمة لها بأنها “تسعى إلى جعل تركيا غير قادرة على أن تخطو خطوة واحدة في البحر”، مضيفا “نعرف أن بعض الدول العربية المطلة على البحر المتوسط (مصر أبرزها) وإسرائيل تقوم بمساعٍ مماثلة”.



وزار نيكوس ديندياس، وزير الخارجية اليوناني، بنغازي حيث ناقش مع حفتر الأوضاع في ليبيا ومذكرتي التفاهم بين أنقرة وطرابلس، في حين بحث سامح شكري، وزير الخارجية المصري، مسألة المذكرتين وتداعياتهما مع نظيريه نيكوس ديندياس اليوناني، ولويجي دي مايو الإيطالي، في حين أجرى دي مايو اتصالا هاتفيا، هو الثاني في 3 أيام، مع نظيره التركي، مولود جاووش أوغلو، وسط معلومات عن سعي بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لعقد قمة يحضرها قادة اليونان وقبرص، وربما مصر، للاتفاق على إنشاء خط أنابيب غاز طبيعي.

ونفى الرئيس التركي وجود أي نية لخلق مشكلات مع الدول المتشاطئة أو انتهاك حقوقها، ولكنه، في الوقت نفسه، رفض التزام الصمت، واتباع سياسة خجولة مع الأطراف المناصبة لتركيا العداء.



وتدافع الحكومة التركية منذ أشهر، وقبل توقيع المذكرتين، عن نشر سفن حفر وتنقيب في سواحل قبرص التركية، بالرغم من اعتراضات قبرص اليونانية واليونان.

وذكر اردوغان “إذا تخلينا عن إجراءاتنا في قبرص التركية وليبيا، فلن يتركوا لنا أي ساحل ندخل منه إلى البحر، وهذه هي الغاية من عملياتنا في سوريا، وسياساتنا في شرق المتوسط، وتفاهماتنا الأخيرة مع الحكومة الليبية الشرعية”.

ولطالما اتهم إردوغان قوات سوريا الديموقراطية (قسد) والتنظيمات المتحالفة معها، بأنها تعمل على تأسيس “ممر إرهابي” يمتد إلى البحر المتوسط، وقد شن في تشرين الأول الماضي معركة ضدها انتزع فيها السيطرة على مدينتي رأس العين وتل أبيض، تحضيرا لإقامة منطقة آمنة تشهد إعادة توطين أعداد كبيرة من السوريين الموجودين داخل تركيا.

«سنقف في ليبيا مثل سوريا»

وتعهد وزير الدفاع التركي بأن الأتراك سيواصلون الوقوف إلى جانب أشقائهم في ليبيا، حتى تحقيق الأمن والسلام داخلها، كما فعلوا في سوريا.



ووصف الوزير خلوصي أكار مذكرتي التفاهم العسكري والبحري بالستراتيجيتين الحاميتين لمصالح البلدين وحقوقهما، في ظل قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وتشمل مذكرة التفاهم العسكري والأمني دعم تركيا لإنشاء قوة الاستجابة السريعة في ليبيا، وتقديم المعدات والأسلحة ومراكز التدريب، وإنشاء مكتب مشترك على الأراضي الليبية للتعاون في مجالات الأمن والدفاع والاستخبارات والعمليات وتنفيذ المناورات.

وفد تركي إلى روسيا

وفي خضم انشغال تركيا بالعمل على ترسيخ وجودها في ليبيا ودعم حكومة السراج، بالضد من حكومة حفتر المدعومة روسياً، يضغط الروس في سوريا على تركيا، عبر دفع عشرات آلاف النازحين نحو حدودها مع سوريا، بعد دعم عمليات هجوم وقصف على أهداف في ريف محافظة إدلب، آخر أكبر معقل لمعارضي دمشق يضم جماعات مسلحة مدعومة تركياً.

وقال إردوغان، ليل الأحد في كلمة باسطنبول: إن “تركيا لا يمكنها استيعاب موجة نازحين جديدة في حال تواصلت الهجمات بإدلب”، مضيفا أن “أكثر من 80 ألفا من أشقائنا في إدلب باشروا النزوح صوب حدودنا”.

وأفاد الرئيس التركي بأن أنقرة تعمل لإنهاء الهجوم على إدلب عبر التواصل مع موسكو، مبينا أنها ستتخذ خطوات بهذا الشأن استنادا إلى نتائج مباحثات يجريها وفد تركي مع الجانب الروسي في أثناء زيارة الاثنين.

إحباط مؤامرات

وقال إبراهيم كالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية: إن تركيا أحبطت العديد من المؤامرات في سوريا وليبيا، لافتا في كلمة له باسطنبول، إلى أن إحباط تلك المؤامرات زاد من الهجمات على تركيا.

وذكر كالن “لقد أحبطنا العديد من المؤامرات عبر خطوات اتخذناها بقيادة رئيس بلادنا في السياسة الخارجية بسوريا وليبيا”، مؤكدا أيضا عدم تراجع تركيا عن حماية حقوقها في البحر المتوسط.

الاتحاد الأوروبي

بدوره دعا الاتحاد الأوروبي إلى احترام القرار الأممي بشأن حظر الأسلحة في ليبيا، مجددا دعوته إلى كل الأطراف من أجل وقف الأعمال العسكرية، واستئناف الحوار السياسي.

وحض الاتحاد الأوروبي في بيان، امس الاثنين، “جميع أعضاء المجتمع الدولي على احترام ومراقبة تنفيذ القرار الأممي بشأن حظر الأسلحة في ليبيا”​​​، مؤكدا “دعمه بقوة لجهود المبعوث غسان سلامة، ومسار مؤتمر برلين”، معتبرا أنه “الحل الوحيد لإعادة استئناف عملية سياسية في ليبيا، وإعادة السلام والاستقرار والأمن في البلاد”.

واكد البيان “لا حل عسكريا للأزمة في ليبيا، وأن الطريق الوحيد للحل هو العملية السياسية، والتفاوض على أساس المقترحات التي وضعتها الأمم المتحدة”.

كما حض الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف المشاركة في صيغة برلين على الانخراط في عملية تؤدي للسلام الشامل ووقف الصراع في ليبيا، بما يحفظ السيادة الليبية، ومصالح جميع الليبيين.

وتصاعد التوتر في ليبيا في الآونة الأخيرة بعد إعلان حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج توقيع اتفاقية للتعاون الأمني مع تركيا، وهي الاتفاقية التي ترفضها مصر واليونان إضافة إلى عدد من الدول.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعهد الأحد، بزيادة الدعم العسكري لحكومة الوفاق الليبية إن اقتضت الضرورة، مؤكدا أن تركيا لن تتراجع عن مذكرة التفاهم الأمني الموقعة مع طرابلس.

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