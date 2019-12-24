محتجون يغلقون شوارعا في مركز محافظة البصرة

2019/12/24 | 00:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بان محتجين اغلقوا شوارعا في مركز محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ (...





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