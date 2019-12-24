2019/12/24 | 00:47 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقال المصدر لـ (...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محتجون يغلقون شوارعا في مركز محافظة البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - البصرة
افاد مصدر امني، الثلاثاء، بان محتجين اغلقوا شوارعا في مركز محافظة البصرة.
وقال المصدر لـ (...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محتجون يغلقون شوارعا في مركز محافظة البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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