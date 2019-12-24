تهنئة من الزمان لمناسبة اعياد الميلاد ورأس السنة المجيدة 

2019/12/24 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتقدم جريدة (الزمان) بأطيب التهاني الى العراقيين والعرب كافة، لمناسبة حلول أعياد الميلاد ورأس السنة المجيدة ، داعين الله العلي القدير أن ينعم على بلادنا بالأمن ويحقق احلام العراقيين في حياة حرة كريمة تتجلى فيها وحدتهم وسيادتهم وانفتاحهم على العالم بكل محبة وتسامح .وفي هذه المناسبة ، تحتجب الطبعة الدولية من (الزمان) عن الصدور من […]

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