تسريبات تكشف بعض مواصفات

2019/12/24 | 00:59 - المصدر: العهد نيوز

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كشفت تسريبات جديدة عن المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج الرائد القادم المسمى Galaxy Note 10 Lite، والذي بدأت تفاصيله بالظهور بشكل كبير خلال

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