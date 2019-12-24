البناء يوضح: لدينا الوثائق التي تثبت رسمياً أننا الكتلة الأكبر ويؤكد تمسكه بالسهيل

2019/12/24 | 00:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اوضح المتحدث باسم تحالف البناء احمد الاسدي، اليوم الثلاثاء، بانه لديهم الوثائق التي تثبت رسمياً أنهم الكتلة الأكبر، فيما اكد تمسك التحالف بمرشحه قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء، جاء ذلك بعد انتهاء اجتماع التحالف.

وقال الاسدي لـ" الغد برس"، ان "تحالف البناء سيحسم ترشيحه يوم غدٍ بشكل نهائي بعد أن تم تثبيت الكتلة الأكبر"، لافتا اننا "لدينا الوثائق التي تثبت رسمياً أننا الكتلة الأكبر المسجلة في مجلس النواب".

واكد انه "لدينا اسماء بديلة يمكن طرحها لكننا متمسكون بترشيح السهيل وسنخوض حوارات مع الكتل الاخرى لتشكيل الحكومة".

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