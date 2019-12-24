كاظم الموسوي - موجات الحراك الشعبي في الشوارع العربية

2019/12/24 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_الموسوي بدأت الموجة الأولى من الحراك الشعبي نهاية عام 2010 في تونس وانتشرت شرارته الى مصر وليبيا واليمن وسورية والبحرين..كل حسب ظروفه وعوامله وأهدافه، بعد انتظار ومقارنات بين ما حصل في مناطق مجاورة للوطن العربي أو بعيدة عنه.نجحت المجموعات التي قادت الحراك في تونس ومصر من تحقيق تغيير، في اجبار الرئيس المصري محمد حسني مبارك على التنحي (2011/02/11) وعلى هروب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ( 2011/01/1......

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