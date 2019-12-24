نهاد ابو غوش - حزب التحرير ينجح في توحيد الرجعيين والظلاميين وقيادتهم

2019/12/24 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نهاد_ابو_غوش في المسعى إلى جرّنا إلى مرحلة ما قبل تبلور الهوية الوطنية الجامعةنجح حزب التحرير الإسلامي في انتحال صفة "عشائر فلسطين"، والنطق باسمها، وتحميلها أفكاره في الموقف من اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة باسم (سيداو).ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها هذا الحزب في تمرير مواقفه عبر استخدام واجهات أخرى تبدو أكثر قبولا لدى المجتمع.سبق ذلك ركوب الحزب لموجة الحراك ضد الضمان......

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