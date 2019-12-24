لعدم اكتمال النصاب.. البرلمان يؤجل جلسته إلى اليوم

2019/12/24 | 01:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / عمر عبد اللطيف

أجّل مجلس النواب، أمس الاثنين، جلسته التي كانت مقررة للتصويت على قانون الانتخابات إلى اليوم الثلاثاء لعدم اكتمال النصاب القانوني، وبينما أنجزت لجنة التعديلات الدستورية الفصل الأول من الدستور وبصدد مناقشة الفصل الخاص بالحقوق والحريات، مبينة انها لا تواجه اي مشكلات سوى قضية تحويل النظام الحالي الى رئاسي، أعلن النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، عن توجه نيابي بتمديد الفصل التشريعي الحالي في قادم الأيام لإتمام إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

وقال مصدر برلماني، في حديث لـ”الصباح”: إن “مجلس النواب أجل جلسته المقرر عقدها، مساء أمس الاثنين، الى اليوم الثلاثاء الساعة الواحدة ظهرا لعدم اكتمال النصاب القانوني”.

وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته، أمس الاثنين، التي تتضمن التصويت على باقي فقرات قانون انتخابات مجلس النواب.

في غضون ذلك، قال عضو لجنة التعديلات الدستورية النائب حنين القدو، في تصريح صحفي: ان “لجنة التعديلات الدستورية أنجزت الفصل الأول من الدستور وخاصة في باب هوية العراق وباب الحقوق والحريات”.

وأضاف القدو، أن “اللجنة وبعد اختيار رئيس وزراء جديد والتصويت على قانون الانتخابات ستعمل على مناقشة الفصل الخاص بالسلطات الاتحادية”، مشيرا الى ان “اللجنة لا توجد لديها أي مشكلات حقيقية تواجه عملها باستثناء تحويل النظام من برلماني الى رئاسي لان هناك من يرغب ببقاء النظام الحالي”.

إلى ذلك، أفاد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، بأن “مجلس النواب سيتسلم مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2020 خلال الأيام المقبلة”، مبينا أن “المجلس سيمدد فصله التشريعي لحين الانتهاء من إقرار مشروع قانون الموازنة بشكل كامل”.

وأضاف أن “الأيام المقبلة ستشهد وصول الموازنة من الحكومة الى مجلس النواب”، مشيرا إلى أن “رواتب الموظفين مؤمنة وان تأخر إرسال مشروع قانون الموازنة لن يؤثر في سير إطلاق رواتب

الموظفين”.

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