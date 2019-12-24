إطلاق دفعة جديدة من سلف الـ 25 مليون دينار

2019/12/24 | 01:12 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

اطلق مصرف الرافدين, أمس الاثنين، دفعة جديدة للمشمولين بسلفة موظفي دوائر الدولة التي تتراوح ما بين (5 ، 10 ، 15، 20، 25) مليون دينار عن طريق بطاقة “الماستر كارد”

الدولية.

وذكر بيان للمصرف، تلقت “الصباح” نسخة منه, انه “تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من 1500 موظف من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الالكترونية”.

واضاف البيان ان “صرف تلك السلف تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ الموظف عبر إرسال رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد استكماله جميع الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليه”.

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