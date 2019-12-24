اليوم.. إعادة افتتاح منفذ مندلي

2019/12/24 | 01:12 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، أمس الاثنين، موافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على افتتاح منفذ مندلي في محافظة ديالى، وحددت اليوم الثلاثاء موعداً لاعادة افتتاحه.

وذكر بيان للهيئة، تلقته «الصباح»، أنه «حصلت موافقة رئيس الوزراء على اعادة فتح منفذ مندلي الحدودي اذ خول رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي بتمثيله في مراسم الافتتاح»، مبينا أن الهيئة «حددت اليوم الثلاثاء الموافق

24/ 12/ 2019 موعدا لاعادة افتتاح المنفذ بعد اكمال الاجراءات اللازمة لتطوير المنفذ والبنى التحتية والخدمية وبناء مقرات لجميع الدوائر العاملة فيه وتوفير الاجهزة والمعدات التي ستسهم في الحد من الخروقات التي كانت تحدث في المنفذ سابقاً».

وأضاف البيان أن «قرار الاغلاق كان قد صدر في الـ 8 من شهر آب الماضي}.

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