الشباب السعودي يتغلب على الشرطة

2019/12/24 | 01:30 - المصدر: العهد نيوز

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تغلب فريق الشباب السعودي على ضيفه الشرطة العراقي 6 - 0 في المباراة التي اقيمت على ستاد خالد بن سلطان في نادي

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