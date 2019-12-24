2019/12/24 | 01:30 - المصدر: الغد برس

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احتجاجا على ترشيح عبطان..



احراق مقر الحكمة ومدرسة تابعة للفضيلة ف

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احتجاجا على ترشيح عبطان..



احراق مقر الحكمة ومدرسة تابعة للفضيلة في ذي قار

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