البناء: لدينا اسماء بديلة لكننا متمسكون بترشيح السهيل وسنخوض حوارات لتشكيل الحكومة

2019/12/24 | 01:30 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية: اكد المتحدث باسم تحالف البناء النائب احمد الاسدي، الثلاثاء، تمسك البناء بترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة المقبل، مبينا ان التحالف يمتلك الوثائق التي...

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