2019/12/24 | 02:00 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البناء يعلن تمسكه بمرشحه قصي السهيل لرئاسة الحكومة الجديدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/24 | 02:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البناء يعلن تمسكه بمرشحه قصي السهيل لرئاسة الحكومة الجديدة) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البناء يعلن تمسكه بمرشحه قصي السهيل لرئاسة الحكومة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).