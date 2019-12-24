2019/12/24 | 02:01 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - بغداد
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أسهب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لتوتنهام الإنجليزي، في مديحه للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، مُشيرًا إلى أنه أفضل لاعب
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مورينيو: ميسي الافضل ويعرف كيف يؤذي خصومه) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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