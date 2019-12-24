متظاهرو البصرة يغلقون الشوارع الرئيسية في المحافظة

2019/12/24 | 02:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بان "محتجين اغلقوا شوارعا في مركز محافظة البصرة".

وقال المصدر لـ"العهد نيوز"، ان "اغلب شوارع مركز محافظة البصرة قطعت

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