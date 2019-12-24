فاروق سلوم - يوميات الشاعر- 16

2019/12/24 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاروق_سلوم اخرج من الرواق الى فناء الرب لأستنشق هواءًاتقصاك وانت بزينة الحب حيث يلتمُّ من حولك العشاقفي نشوة السنوات وهي تضطرم بنا نحن الأحياء الأمواتوانا امسك قلبي كي لايثمل عند حفل الشمس والموج والصخورفقط ادعوا الناس الى البراري ليتحرروا من سجون الخرافةهناك حيث تهب ريح الحرية وتحلق الروح بنقائها*تبلغ خطانا الفجرالخلاّقوتضج بنا الدروب والأماكنوالجو مشبعٌ بروائح الشمع المح......

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