في هذه الحالات لا يكون الجمال حليفك

2019/12/24 | 02:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نشر موقع “آف بي.ري” الروسي تقريرا تحدث فيه عن الاعتقاد السائد بأن احتمالات النجاح على الصعيد المهني والشخصي تكون أعلى لدى الأشخاص الذين يكون مظهرهم جميلا، غير أن عامل الجمال قد يكون ضدك في بعض الأحيان.وقال الموقع، في تقريره إن الجاذبية قد تكون مضرة أحيانا بصاحبها، وتكون سببا في حرمانه من السعادة، […]

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