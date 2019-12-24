التجاعيد المبكرة .. 12 سبب لظهورها في وجهك

2019/12/24 | 03:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / هل نظرت يوما في المرآة وأدركت في تلك اللحظة أنك لن تظل بعمر الـ 25 للأبد! تلك العلامات والبقع والخطوط التي بدأت في الظهور والتي لم تكن موجودة من قبل، هنا يأتي قرارك بضرورة البدأ في العناية ببشرتك، لكن يبقى أن نذكر حقيقة أن هناك بعض الأشخاص يظهرون أكبر من عمرهم الحقيقي وقد […]

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