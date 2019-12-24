أسباب نقص شعر اللحية لدى الرجال

2019/12/24 | 04:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / اللحية صارت رمزاً للذكورة في أوساط الرجال خلال العقدين الأخيرين بعدما أصبحت موضة بين الشباب والرجال الأكبر سناً، ولكن رجالا كُثار يعانون من قلة نمو اللحى الخاصة بصورة واضحة ما يسبب لهم حرجاً بالغاً.هل لهرمون الذكورة دور في نقص نمو شعر اللحية؟ يتبادر إلى ذهن هؤلاء من الفور، أن الخلل الناتج عنه […]

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