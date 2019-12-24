أول تعليق من خطيبة خاشقجي على محاكمة قتلته

2019/12/24 | 04:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علقت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، على الأحكام التي أصدرتها النيابة العامة السعودية ضد قتلته.ووصفت جنكيز، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، بيان النيابة العامة العامة السعودية بأنه “غير مقبول”، وأرفقت مع تغريدتها هاشتاغات تطالب بتحقيق العدالة لخطيبها الراحل.وأعلنت النيابة العامة السعودية، في وقت سابق، اليوم الاثنين، […]

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