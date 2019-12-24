تعرّفي على أهم الأسباب التي تؤدي للطلاق

2019/12/24 | 05:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / الزواج يشبه النبات، فهو بحاجة إلى زراعة العادات الجيدة ورعايتها وتطويرها، وإلا يصبح الزواج معرّضاً للانتهاء بفعل العادات السيئة التي تدمر العلاقة بين الزوجين.فيما يلي أهم 10 أسباب تؤدي إلى الطلاق، تعرفي إليها، وأصلحي ما يمكن إصلاحه منها، من أجل الحفاظ على زواجك..1- إهمال التواصل الزواج علاقة تقوم على […]

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