2019/12/24 | 05:38 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور.. العالم هذا المساء.. المتظاهرون العراقيون يقطعون جسورا وطرق رئيسية.. أطفال فلسطين بزى بابا نويل فوق انقاض منازلهم بالضفة الغربية.. الامير تشارلز ... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/24 | 05:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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