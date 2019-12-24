العمل المكتبي لساعات طويلة يرفع الضغط

2019/12/24 | 06:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قالت نتائج دراسة كندية جديدة إن إصابة الذين يقضون معظم ساعات النهار في عمل مكتبي بارتفاع الضغط محتملة جداً، وإن نوعية ضغط الدم المرتفع في هذه الحالة من الصعب تشخيصها خلال الفحوصات الطبية الدورية.وأفادت النتائج بأن العمل داخل مكتب لمدة 49 ساعة في الأسبوع يزيد خطر الإصابة بارتفاع الضغط بنسبة 70 بالمائة.[…]

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