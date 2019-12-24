2019/12/24 | 06:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / يعتبر الشعور المزمن بالإجهاد والكسل والخمول من الأعراض التي تسبب لصاحبها العديد من المشكلات المتفاقمة بصورة مستمرة؛ حيث إنها تؤثر على قدرته على مواصلة العمل أو الدراسة أو تحمل مسؤوليته في أي موقع كان.وقد يخجل البعض من أن يصرح بأن مشكلته هي مجرد الكسل خشية سخرية الآخرين منه فيضطر إلى اختلاق أسباب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (5 عناصر فعّالة لعلاج الكسل في العمل) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (5 عناصر فعّالة لعلاج الكسل في العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).