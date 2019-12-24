«الفضاء» يتحوّل إلى «مصدر صراع» لواشنطن وبكين

2019/12/24 | 06:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيهاجمت الصين القوة الفضائية الصاعدة، أمس الاثنين، القوة الأميركية الفضائية المشكلة حديثا، باعتبارها تمثل «تهديدا مباشرا لسلام وأمن الفضاء الخارجي».وقال الناطق باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ لصحفيين إن الصين «قلقة للغاية بهذا الشأن وتعارضه بكل قوة».وأضاف «التصرفات الأميركية هي انتهاك خطير للإجماع الدولي على الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، وتقوّض الاستقرار والتوازن الاستراتيجي العالمي، وتمثل تهديدا مباشرا لسلام وأمن الفضاء الخارجي». وحقق برنامج الفضاء الصيني تقدما سريعا منذ إرسالها أول مهمة فضائية في 2003.وفي تقرير صدر في فبراير الماضي، أكدت وزارة الدفاع الأميركية أن «الصين وروسيا قامتا بجهود كبيرة لتطوير تقنيات تتيح لهما عرقلة أو تدمير أقمار فضائية أميركية أو لحلفاء الولايات المتحدة أثناء أي أزمة أو صراع».وفي 2007 شنت الصين ضربة صاروخية لم تعلن عنها ضد أحد اقمارها الصناعية المتوقفة، مما شكل حطاما فضائيا كبيرا.ورفض غينغ هذه المخاوف، ووصفها بأنها «تهم على غير أساس» تمنح الولايات المتحدة ذريعة لتصرفاتها.

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