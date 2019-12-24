2019/12/24 | 06:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيافتتح محافظ بغداد، أمس الاثنين، اعدادية القناة للبنات بعد إعادة بنائها بالكامل وبمواصفات نموذجية وحديثة.وقال المحافظ محمد العطا في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، إن «المدرسة تتكون من ثلاثة طوابق بواقع 24 صفا بالاضافة الى 8 مختبرات علمية وقاطع الادارة، مضيفا انها «مدرسة عريقة تم هدمها قبل سنوات وان المحافظة عجلت بالمشروع لتليق بمنطقة شارع فلسطين واهاليها».مدير عام تربية الرصافة الأولى حسين فليج حسن من جانبه، اكد ان «هذه المدرسة والمدارس اللاحقة ستساهم بتخفيف الزخم الحاصل والمتمثل بالدوام الثنائي والثلاثي».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد يفتتح مدرسة من ثلاثة طوابق و «24» صفا في شارع فلسطين) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد يفتتح مدرسة من ثلاثة طوابق و «24» صفا في شارع فلسطين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).