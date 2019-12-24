تنوية هام من وزارة الاعمار والاسكان : رابط التأكد من صحة رفع معلوماتك

2019/12/24 | 06:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / بعد اعلان وزارة الاعمار والاسكان العراقية عن فتح باب التقديم على استماره قطع الاراضي السكنيه land moch gov iq ندرج ادناه رابط خاص بالوزارة يسمح لك بالتاكد من صحة المعلومات التي ادخلتها عند التقديم على قطع الاراضي السكنية.رابط يسمح لك بالتاكد من صحة معلومات التقديم على قطع اراضي وزارة الاعمار والاسكان العراقية […]

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